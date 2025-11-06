ريهام أيمن تخطف الأنظار بسلسلة غامضة تحمل رمزين غير متوقعين

ظهرت الفنانة ريهام أيمن بإطلالة ناعمة وبسيطة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

اختارت ريهام أيمن أن ترتدي توب رمادي ضيق بدون أكمام أبرز ملامحها الهادئة وأناقتها العفوية.

اعتمدت مكياجًا خفيفًا بألوان ناعمة تركز على توهج البشرة ولمعان الشفاه الوردي.

تركت شعر منسدل بتموجات طبيعية زادت الإطلالة أنوثة ودفئًا.

ونسقت مع الإطلالة البسيطة إكسسوارات مكونة من سلسلة من عدة طبقات بها رمز المفتاح، والفراشة.

ووفق صحف عالمية مثل فوج فإن هذه الرموز شائعة في عالم الموضة والروحانيات.

مما تعكس شخصية ريهام الهادئة.

المفتاح يرمز إلى الحرية واكتشاف الذات وفتح أبواب جديدة في الحياة.

بينما الفراشة تُجسد التحول والتجدد والأنوثة الرقيقة.

اختيار ريهام لهذه القطعة يوحي بأنها أرادت التعبير عن مرحلة من التوازن الداخلي والانطلاق بثقة نحو مسارات في حياتها.