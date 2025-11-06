بفستان جريء وشعر مبلل.. سر اختيار نادين نجيم قماش الشيفون؟

شاركت الفنانة نادين نجيم جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

ارتدت الفنانة نادين نجيم إطلالة جريئة، مكونة من فستانًا قصيرًا من قماش الشيفون الأسود الشفاف.

الفستان كشف عن طبقات من التصميم الداخلي بطريقة جريئة على غير المعتاد.

اختارت نادين هذا النوع من القماش الشفاف للتعبير عن القوة الأنثوية بطريقة راقية، وهو أسلوب رائج في الموضة العالمية وفق صحف عالمية مثل "Vogue".

واختيار نادين لتسريحة الشعر الرطب المبلل عززت من الطابع العصري.

مع مكياج قوي أبرز ملامحها بلمسة لامعة على البشرة والشفاه الوردية المائلة للنيود.

وفق؛ موقع "Harper’s Bazaar" تعكس أقمشة الشيفون والشفافة في الإطلالات العصرية مفهوم "الجرأة الأنيقة".

كما أن خامة الشيفون تمنح الإطلالة خفة وانسيابية مع لمسة من الغموض والإغراء الراقي، وهي من الصيحات التي سيطرت على عروض الأزياء الأخيرة لأشهر دور الموضة مثل Saint Laurent وFendi.