كيف نسقت إيمان العاصي إطلالتها في أحدث ظهور؟

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة جريئة تجمع بين الأناقة والعصرية، خلال جلسة تصوير جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

واختارت كورسيه باللون الأسود بتصميم جذاب مزدان بتفاصيل دقيقة من النقوش اللامعة وحواف مموجة عند الصدر، منحها مظهرًا أنثويًا لافتًا يبرز جمال القوام بأسلوب راقٍ.

ونسّقت معه بنطلون جينز واسع مطرز بحبيبات لامعة، ليضيف لمسة من البريق والكاجوال الأنيق، ويخلق توازنًا بين الجرأة والراحة في الإطلالة.

واعتمدت إيمان العاصي مكياجًا برونزيًا دافئًا يبرز ملامحها، مع تسريحة شعر منسدل مستقيم تضيف لمسة من الفخامة والبساطة في آنٍ واحد.

ووفق صحف عالمية مثل "Vogue" فإن الإطلالة بشكل عام تعكس أسلوبًا يجمع بين الكلاسيكية الجذابة والروح الشبابية ما جعلها محط إعجاب متابعيها على مواقع التواصل.

دلالة اختيار الكورسيه الأسود من منظور موضة عالمي مثل Vogue؟

اختيار إيمان العاصي للون الأسود يدل على القوة والجرأ، وتصميم الكورسيه بهذا الشكل يبرز جمالها وأنوثتها.