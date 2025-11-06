إعلان

نانسي عجرم "بلوك مختلف وجذاب"..كيف ظهرت؟

كتب : نرمين ضيف الله

06:05 م 06/11/2025
كتبت- نرمين ضيف الله:

خطفت المطربة نانسي عجرم الأنظار بإطلالة ملفتة حملت توقيع العلامة التجارية،"jeanlouissabaji"، خلال حفلها في أندونسيا.

الفستان الذي ارتدته المطربة نانسي عجرم من تصميم دار الأزياء العالمية، "jeanlouissabaji" الشهيرة.

جاء الفستان بقصة مختلفة على غير العادة، أبرزت رشاقتها وأنوثتها.

حيث ارتدت فستانًا فضيًا مطعمًا بإكسسوارات لامعة وتفاصيل "هاند ميد" دقيقة أضفت عليه لمسة من الفخامة.

جاء تصميم الفستان على هيئة شورت كت قصير من الأمام، مع إكستنشن طويل من الخلف مصنوع من قماش الستان الفاخر.

ما منح الإطلالة توازنًا مثاليًا بين الأنوثة العصرية والأناقة الكلاسيكية.

ونسقت نانسي الإطلالة مع مكياج ناعم بدرجات النيود، وتسريحة شعر انسيابية أبرزت جمال وجهها وبريق الفستان.

اختارت إكسسوارات مكونة من حلق ومجموعة خواتم، وأساور، وهيلز بدرجات الفضي.

اللوك الذي اختارته نانسي عجرم يؤكد مجددًا أنها تعرف تمامًا كيف تختار اللوك الذي يعكس شخصيتها الهادئة والأنيقة في آنٍ واحد.

الفنانة نانسي عجرم نانسي عجرم على إنستجرام إطلالة نانسي عجرم

