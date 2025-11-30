إعلان

رنا رئيس بإطلالة جذابة.. كيف نسقت الإكسسوارات مع الفستان؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

07:32 م 30/11/2025
تألقت الفنانة رنا رئيس في أحدث صورها على "إنستجرام" بإطلالة مسائية أنيقة، ارتدت لها فستاناً طويلا باللون الأسود بقصة ضيقة تبرز رشاقتها، مع بياقة عالية (هالتر)، من تصميم منة رئيس.

وأكملت "رنا" إطلالتها بحزام مزخرف عند الخصر وقفازات سوداء طويلة، بالإضافة إلى مجوهرات لافتة زادت من أناقتها.

واختارت تسريحة شعر بسيطة على هيئة ضفيرتين منسدلتين، واعتمدت مكياجاً هادئاً يبرز جمال ملامحها الطبيعية.

كما أنها التقطت الصور وسط أعمدة أثرية ضخمة مضاءة بأضواء برتقالية دافئة، ما أضفى طابعا دراميا وساحرا على الجلسة التصويرية.

رنا رئيس

