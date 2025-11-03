إعلان

بوسي بفستان أسود قصير.. سر الإطلالة

كتب : شيماء مرسي

06:50 م 03/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بوسي بفستان أسود قصير.. سر الإطلالة (4)
  • عرض 6 صورة
    بوسي بفستان أسود قصير.. سر الإطلالة (5)
  • عرض 6 صورة
    بوسي بفستان أسود قصير.. سر الإطلالة (6)
  • عرض 6 صورة
    بوسي بفستان أسود قصير.. سر الإطلالة (1)
  • عرض 6 صورة
    بوسي بفستان أسود قصير.. سر الإطلالة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة بوسي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "fashionunited"، ارتداء فستان باللون الأسود يجعل المرأة تبدو بوزن أقل من المعتاد، كما إنه يمكن يخفي عيوب الجسم، وأيضا يمكن تنسيق مع الحقائب والأحذية بألوان متنوعة مثل الكشمير والفوشيا والأبيض والأزرق.

وارتدت بوسي فستان قصير "كت" باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، يتناسب مع إطلالتها.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجذابة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

المطربة بوسي إطلالة المطربة بوسي المطربة بوسي على إنستجرام بوسي بفستان أسود قصير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير