بوسي بفستان أسود قصير.. سر الإطلالة

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة بوسي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "fashionunited"، ارتداء فستان باللون الأسود يجعل المرأة تبدو بوزن أقل من المعتاد، كما إنه يمكن يخفي عيوب الجسم، وأيضا يمكن تنسيق مع الحقائب والأحذية بألوان متنوعة مثل الكشمير والفوشيا والأبيض والأزرق.

وارتدت بوسي فستان قصير "كت" باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، يتناسب مع إطلالتها.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجذابة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.