كتبت- أسماء مرسي:

شهد حفل توزيع جوائز إيمي الدولية في نسخته الثالث والخمسين، الذي أُقيم في فندق هيلتون ميدتاون في نيويورك، منافسة لافتة بين النجمات على خطف الأنظار بإطلالات جريئة وعصرية.

فيما يلي، إليكم أجرأ إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز إيمي الدولية، وفقا لموقعي "hola"، و"deadline".

فامكي جانسن

لفتت الممثلة الهولندية فامكي جانسن الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البيبي بلو بقصة ضيقة تُبرز الخصر، ومزود بطبقات من التول الشفاف مع صدر مكشوف، ونسّقت مع الإطلالة مكياجا ناعما وشعرا منسدلا على الجانبين، إضافة إلى كلاتش بلون البيج.

ماتيلد ريماو

ظهرت الممثلة ماتيلد ريماو بفستان أبيض جريء بصيحة الظهر المكشوف وبقصة ضيقة تحتضن الجسم، كما اختارت مكياجا ورديا وشعرا منسدلا بشكل عفوي، مع تنسيق أقراط طويلة وأساور تكمل اللوك.

كارولينا ميراندا

اختارت الممثلة المكسيكية كارولينا ميراندا فستانا بصيحة الظهر المكشوف، مزينا بورود عند منطقة الصدر، مع تفاصيل ذهبية لامعة في الأسفل وبقصة تبرز القوام، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع مع مكياج بدرجات النيود الهادئة.

كاميلا بيريز

ظهرت عارضة الأزياء والممثلة الكولومبية كاميلا بيريز بفستان طويل باللون الأوف وايت، مكشوف الصدر والظهر، واختارت أن تترك شعرها منسدلاً على الجانبين بأسلوب بسيط وأنيق.

ناتاشا روثويل

تألقت الممثلة الأمريكية ناتاشا روثويل بفستان ساتان أسود بتوقيع المصمم إنيس دي سانتو، جاء بصيحة "الأوف شولدر" مع أكمام منفوشة وفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة وعقد من دار "ديفيد".

ديانا بوفيو

تألقت الممثلة المكسيكية ديانا بوفيو بفستان أسود أنيق بفتحة صدر على شكل قلب من تصميم دانيال بيريز، وبفتحة ساق جريئة.

أكملت الإطلالة بمجوهرات من "سواروفسكي دايموند"، وحذاء طويل أسود وتسريحة شعر مرفوعة.

كاساندرا فريمان

أطلت الممثلة الأمريكية كاساندرا فريمان بفستان أسود طويل مكشوف الصدر، مزود بفتحة ساق جريئة ومزين بأزرار ذهبية على الخصر، ونسقت الإطلالة مع شعر ويفي منسدل ومكياج ترابي، بالإضافة إلى كلاتش ذهبي.

