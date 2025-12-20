معلومات وصور عن إطلالة ريم سامي.. ما سر اللوك؟

نجمات عربيات ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

تألقت الفنانة ريم سامي، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريم بفستان أسود طويل، جاء بتصميم ضيق من الأعلى أبرز قوامها، مع ياقة هالتر أنيقة، بينما انسدل الفستان بشكل واسع من الأسفل.

والفستان من توقيع "AUTONOMIE"، وهي دار أزياء مقرها دبي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل سلمى شريف.

واختارت ريم أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل انسيابي، بواسطة المصفف ملاك سامي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسورات مكونة من أقراط طويلة.