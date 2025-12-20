إعلان

فستان حورية البحر.. ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة أنيقة

كتب : أسماء مرسي

06:34 م 20/12/2025
    أوبال سوشاتا (1)
    أوبال سوشاتا (2)
    أوبال سوشاتا (3)

ظهرت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة ناعمة وأنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أطلت أوبال بفستان طويل باللون الفضي اللامع، جاء بتصميم ناعم ينساب على الجسم، وتميز بقصة "هارلتر" مع ياقة عالية تلتف حول الرقبة، ما أبرز الكتفين بطريقة أنيقة.

وجاء تصميم الفستان بقصة حورية البحر، التي أظهرت قوامها بشكل مميز جذاب.

واعتمدت أوبال مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بإكسسوارت مكونة من حلق وخاتم.

دائمًا ما تنجح ملكة جمال العالم 2025 في خطف الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، التي تجمع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والتصاميم اللامعة والجريئة.

أوبال سوشاتا إطلالة أوبال سوشاتا إنستجرام أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم

