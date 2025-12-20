"جاكيت بصيحة الفرو".. نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة

نجمات عربيات ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نسرين مرتدية جاكيت قصير بصيحة الفرو باللون الأبيض، ونسقت أسفله توب وبنطلون بنفس اللون.

ونسقت مع إطلالتها قفازات يد بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون البني الفاتح، وحقيبة وقبعة باللون الأوف وايت.

وفقا لموقع "lemon8"، الجاكيت الفرو من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة خلال فصل الشتاء، إذ يمنح الإطلالة لمسة من الأناقة والفخامة، خاصة عند تنسيقه مع ملابس بسيطة، كما يعد من الصيحات الرائجة في موسمي الخريف والشتاء.