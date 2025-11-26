ميساء مغربي بإطلالة ناعمة.. ما سر اختيارها اللون الأسود؟

تألقت الفنانة ميساء مغربي بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ميساء مرتدية توب أسود بصيحة الريش، ونسقت معه بنطلون بنفس اللون بقصة عصرية.

اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، و مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط طويلة.

اللون الأسود من أكثر الألوان أناقة في عالم الموضة، فهو يمنح مرتديه مظهرا كلاسيكيا راقيا، كما يعمل على إبراز ملامح الوجه والجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يتناسب مع جميع الألوان و يسهل تنسيقه مع إكسسوارات بسيطة، كما فعلت الفنانة ميساء مغربي، وفقا لموقع "greylongg".