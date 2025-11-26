فستان من الجلد.. كيف نسقت ليلى علوي إطلالتها؟

كالأميرات.. 5 صور لـ إطلالة ندى كوسا في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ليلى مرتدية فستان طويل من خامة الجلد باللون الأسود، وجاء تصميمه بشكل انسيابي واسع على الجسم.

ونسقت مع الإطلالة "شال" بصيحة الفرو باللون الرصاصي.

اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن.

كما اختارت ليلى تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأسود وكلاتش باللون البورجندي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

ارتداء الفستان المصنوع من خامة الجلد يمنح الإطلالة لمسة عصرية وجذابة، كما يُسهم في إبراز القوام بشكل أنيق، و يسهل تنسيقه مع إكسسوارات متنوعة، من الأحذية إلى الحقائب، وفقا لموقع "leathercult".