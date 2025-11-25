إعلان

"سحر اللون الأحمر".. هيدي كرم بفستان جريء في أحدث إطلالتها

كتبت- شيماء مرسي

07:33 م 25/11/2025
خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وفقا لـ "businessinsider"، ارتداء اللون الأحمر يجعل المرأة تشعر بمزيد من الثقة والقوة والحيوية، كما أنه مثالي للمناسبات المسائية في الشتاء والخريف.

وارتدت هيدي فستان طويل مصنوع من الساتان باللون الأحمر الناري، يتميز بأنه بصيحة الكم الواحد ومكشوف عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة، مما أبرز قوامها ورشاقتها، من تصميم مصممة الأزياء ساندرا يوسف.

أما بالنسبة لمكياجها، فاعتمدت هيدي مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر باللون الأحمر الناري وأيشادو باللون البني.

وتركت هيدي خصلات شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصفف الشعر كريم عبد الله.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة وحلق وساعة يد.

