أشاد خبير الموضة محمد كمال بإطلالة الفنانة مريم الخشت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر كمال تعليقًا مفصلاً عبر حسابه على فيسبوك أثنى فيه عن إعجابه، عن عدة جوانب من إطلالتها الساحرة.

تحليل إطلالة مريم الخشت من قبل خبير الموضة محمد كمال:

الشكل والوزن

أشار كمال إلى أن مريم بذلت مجهودًا كبيرًا للوصول إلى هذا الوزن والشكل المثاليين، مما ساهم في أناقتها.

المكياج

وصف الماكياج بأنه "لايق جداً على بشرتها"، مما أبرز جمال ملامحها الطبيعية.

تسريحة الشعر

نالت تسريحة الشعر إعجابه الشديد، مؤكدًا أنها كانت موفقة للغاية وتناسب تصميم الفستان.

الفستان

أشاد كمال باختيارها لخامة واحدة بلون واحد (فستان فضي لامع بدون أكمام بتصميم حورية البحر).

ووصف التصميم بأنه "سيمبل جداً وشيك جداً".

الإكسسوارات

كانت الإكسسوارات هادئة وناعمة، وتناسقت بشكل ممتاز مع بساطة الفستان وأناقته.





