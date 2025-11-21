خطفت الأنظار بالأسود.. تارا عماد تتألق في ختام "القاهرة السينمائي"
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- إسلام فاروق
ظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.
أطلت تارا مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بقصة انسيابية على الجسم، مزين بنقوشات مميزة.
واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود وحذاء باللون الذهبي.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة.