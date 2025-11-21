إعلان

16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 21/11/2025
تستعد صابرنا ماجد، الفائزة بلقب ملكة جمال مصر للكون 2025، لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون الرابعة والسبعين، التي ستُقام في تايلاند.

في هذا الصدد، إليكم أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "oreime".

- صابرينا ماجد، إحدى أبرز المواهب في عالم الجمال والأزياء.

- تبلغ من العمر 23 عاما.

- تعمل عارضة أزياء في مصر وأوروبا لعلامات تجارية كبيرة.

- كما ظهرت على أغلفة المجلات العالمية.

- تُعرف صابرينا بجمالها وجاذبيتها وذكائها.

- تُجيد التحدث بـ 4 لغات.

- تُوجت بلقب ملكة جمال مصر للكون 2025 .

- كما فازت بلقب ملكة جمال البيئة في مولدوفا ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

- ستمثل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون 2025.

- تحرص على نشر صورها وأحدث أخبارها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

- تشتهر بإطلالتها الساحرة والمميزة التي دائما ما تخطف بها أنظار محبيها ومتابعيها.

- تستخدم صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتعزيز التعليم والثقة بالنفس والشجاعة.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 29 ألف شخص.

صابرنا ماجد ملكة جمال مصر للكون مسابقة ملكة جمال الكون

