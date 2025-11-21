أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

كتبت- أسماء مرسي:

لفت اللون البورجندي الأنظار على السجادة الحمراء، حيث اختارته عدد من النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في إطلالات تجمع بين الرقي والجاذبية.

وفيما يلي أبرز الإطلالات التي تألّقت بهذا اللون المميز خلال فعاليات المهرجان.

ليلى علوي

بينما تألقت الفنانة ليلى علوي فستانا طويلا باللون "البورجندي" تميز بقصة "قشر السمك" ونسقت معه جاكيت باللون الأسود وحذاء وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما تركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين بقصة تتناسب مع ملامحها.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة وساعة يد.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم مرتدية فستان طويل من خامة الساتان باللون "البورجندي"، بقصة الكب ومنفوشا من أسفل.

كما جاء الجزء العلوي بتصميم "كورسيه" من الميتالك اللامع.

واختارت وضع مكياجا بدرجات النيود، وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق، وأسورة.

ياسمينا العبد

لفتت الفنانة ياسمينا العبد الأنظار على السجادة الحمراء، إذ ارتدت فستانا طويلا، تميز بقماشه اللامع والانسيابي، ومزود بفتحة ساق طويلة.

وأكملت إطلالتها باعتمادها مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة وبسيطة.

اقرأ أيضًا:

جذابة ومتنوعة.. 16 صورة لأبرز إطلالات حفل جوائز الكاف 2025

إطلالة ثنائية باللون الأبيض.. مي عز الدين وأحمد تيمور يتألقان في عرض أزياء إسلام سعد

بالأبيض المطرز.. حنان مطاوع تخطف الأضواء في مهرجان "The Best" بالأهرامات

إطلالة غير موفقة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة إلهام شاهين في القاهرة السينمائي

إطلالات لافتة ولمسات ملكية.. هكذا تألق النجوم في مهرجان "The Best"



