تألقت الفنانة ليلى علوي في هذه الإطلالة بفستان سهرة أنيق ذو تصميم كلاسيكي جذاب.



وجاء ذلك خلال حضورها ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46.



والفستان تميز بلون هادئ وراقي يميل إلى الرمادي الفاتح المائل للزرقة، مصنوع من قماش بليسيه (مثني) له لمعة خفيفة وناعمة.



يتميز الفستان بفتحة صدر واسعة (أوف شولدر) وياقة ملفوفة ومزينة بوردة كبيرة بارزة ثلاثية الأبعاد على الكتف الأيسر.



القصة ضيقة عند الخصر ثم تنسدل باتساع بسيط ومريح.



ارتدت ليلى علوي عقداً وأقراطاً مرصعة بالألماس وياقوت أزرق، وحملت حقيبة كلاتش بيضاء أو عاجية.



اعتمدت تسريحة شعر مموجة منسدلة ومكياجاً قوياً يبرز جمال ملامحها.



وعلق خبير الموضة محمد كمال، عبر حسابة على هذه الإطلالة ووصفها كالأتي:



اتزان كبير على السجادة الحمراء.



تنفيذ احترافي ومتقن لتصميم الفستان.



حجم معقول ومتناسب للوردة البارزة.



اختيار لون هادئ ومريح للعين مع إكسسوارات متناسقة.

أعطي الإطلالة 8 نجوم.