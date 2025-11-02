مستوحاة من أناقة ملكات مصر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات بالزي

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت الفنانة شريهان الأنظار، بإطلالة جذابة وأنيقة، خلال مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ظهرت شريهان مرتدية فستان طويل باللون الذهبي، بقصة انسيابية على الجسم ومزين بتطريزات لامعة بالكامل.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت شريهان تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

إطلالة من توقيع المصمم إيلي صعب

في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والنذاع على قناة "النهار"، علقت شريهان عن اختيارها لإطلالتها وقالت: "أول ما تشرفت باختياري في هذه المناسبة العظيمة، قعدت أفكر مين اللي ممكن اسمه يتحط جنب الحضارة المصرية؟".

وأضافت أنها قررت أن تتعاون مع صديقها وحبيبها، المصمم العالمي إيلي صعب، لما له من سمعة مميزة في عالم الموضة.

تفاصيل الفستان

شريهان كشفت عن التفاصيل المتعلقة بالفستان الذي ارتدته، قائلة: "ذهبت إلى إيلي صعب وقلت له أنا بحاجة إلى تصميم يليق بالحضارة المصرية".

وأوضحت أنه تم اختيار القماش بعناية، وتم تطريزه في إيطاليا بزخارف فرعونية مميزة.

كما أشارت إلى أن حلمها كان أن يظهر الفستان بمظهر يليق بالحضارة المصرية العريقة، وأن يكون الحجر المصري هو العنصر البارز واللامع.

واختتمت حديثها "أنا فخورة بالتعاون مع إيلي صعب، الأمانة التي كنت أحملها كانت أكبر مني، وأنا فخورة جدًا بما تحقق".