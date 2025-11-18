بإطلالة أنيقة ومكياج وردي.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بلوك جذاب

9 صور ومعلومات عن إطلالة بسمة في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة سميرة سعيد الأنظار بإطلالتها الأنيقة، وفقا لمجموعة صور شاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت الفنانة سميرة سعيد جمبسوت باللون الأسود أنيق أبرز رشاقتها، ونسقت مع إطلالتها جاكيت باللون الأزرق.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست سناء زيتو.

وتركت سميرة خصلات شعرها الويفي والمموج على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة، بواسطة مصفف الشعر أدهم السوري.

وزينت إطلالتها بإرتداء اكسسوارات أنيقة وبسيطة مكونة من حلق وخاتم وانسيال وساعة يد.