جينيفر لوبيز بفستان جريء ومكشوف في أحدث إطلالتها

كتبت- شيماء مرسي

04:00 م 17/11/2025
    جينيفر لوبيز بفستان جريء ومكشوف في أحدث إطلالتها
    جينيفر لوبيز

تألقت الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جينيفر بفستان طويل بقصة "الكب" باللونين الرصاصي والأسود مصنوع من المخمل، من تصميم مصمم الأزياء "روب زانجاردي".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز جمالها، بواسطة الميكب أرتيست "Scott Barnes".

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الساحرة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من خاتم وحلق وانسيال، من تصميم "مارييل هين".

جينيفر لوبيز

