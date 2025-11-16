20 صورة لنجمات ظهرن بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة

الأجمل في المهرجان.. ناقد موضة يشيد بفستان درة على السجادة الحمراء

ظهرت العديد من النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، بفساتين قصيرة خطفت الأنظار، نستعرضها لكم أبرزها في هذا التقرير.

انتصار

أطلت الفنانة انتصار بفستان قصير فوق الركبة باللون البرتقالي، تميز بوجود أكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، ونسقت مع اللوك حذاء ذهبي وكلاتش أسود.

حسناء سيف الدين

كما ظهرت الفنانة حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأخضر اللامع، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة البطن، واختارت وضع مكياجا قويا، وركزت على رسمة عيونها، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

نرمين الفقي

تألقت الفنانة نرمين الفقي مرتدية فستان طويل شفاف باللون الأسود، ومزين بتطريزات لامعة بالكامل، ونسقت مع الفستان قفازات طويلة بنفس لون الفستان، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون "البورجندي"، ونسقت معه جاكيت جلد باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع اللوك كلاتش باللون الأسود.

كاملة أبو ذكري

بينما ارتدت المخرجة كاملة أبو ذكري فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، مع وضع مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

ونسقت مع اللوك كلاتش باللون الفضي اللامع، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عقد، وعدة أساور.