كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء في اليوم الرابع من فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضورا لافتا للنجمات بإطلالات أنيقة ومتنوعة خطفت الأنظار.

تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل باللون البيبي بلو، اتسم بقصته الواسعة من الأسفل وتصميمه المكشوف عند منطقة الصدر، مع مكياج ناعم بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

أما الفنانة شيرين اختارت فستانا أسود طويلا بقصة انسيابية، تميز بأنه مزين بالورود عند الصدر والخصر، وظهرت بمكياج قوي مع أحمر شفاه أحمر ناري.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ونسقت إطلالتها مع كلاتش فضي ومجوهرات بسيطة.

كما ظهرت الفنانة وئام مجدي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر بصيحة "هاف ستومك"، مزينا بتطريزات لامعة، وأكملت اللوك بشعر منسدل.

وتألقت الفنانة لبلبة بفستان قصير أسود مزين بتطريزات لامعة، مع مكياج قوي وأحمر شفاه أحمر ناري، ونسّقت إطلالتها مع قفازات باللون نفسه.

أما الفنانة هنا شيحة، ظهرت بفستان قصير باللون الوردي بقصة "الأوف شولدر"، وأضافت إليه حزاما أسود عند الخصر.

واختارت مكياجا ناعما وشعرا منسدلا على الجانبين، مع كلاتش وحذاء أسود، ومجوهرات بسيطة.