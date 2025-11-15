بإطلالة نارية.. وئام مجدي تخطف الأنظار في رابع أيام القاهرة السينمائي

غير مناسب لقوامها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة إلهام شاهين في مهرجان القاهرة

"فستان طويل يشبه الريد كاربت".. ناقد موضة يعلق على إطلالة رنا رئيس في مهرجان

تألقت الفنانة وئام مجدي في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46، حيث خطفت الأنظار بإطلالة مميزة.

وارتدت فستاناً طويلاً باللون الأخضر الزمردي، بقصة ضيقة تُبرز قوامها.

تميز الفستان بتصميم "كب" (بدون أكتاف) مع فتحات جانبية عند منطقة الخصر مزينة بتطريزات براقة أو دانتيل شفاف.

وأكملت إطلالتها بعقد رقيق وحقيبة يد صغيرة "كلاتش" لامعة بلون فضي أو رمادي متناسق مع التطريزات.

ومن حيث الشعر والمكياج اعتمدت تسريحة شعر مموج قصير ومكياجاً قوياً.