بإطلالة نارية.. وئام مجدي تخطف الأنظار في رابع أيام القاهرة السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله:

06:49 م 15/11/2025
    وئام مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي
    وئام مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة وئام مجدي في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46، حيث خطفت الأنظار بإطلالة مميزة.

وارتدت فستاناً طويلاً باللون الأخضر الزمردي، بقصة ضيقة تُبرز قوامها.

تميز الفستان بتصميم "كب" (بدون أكتاف) مع فتحات جانبية عند منطقة الخصر مزينة بتطريزات براقة أو دانتيل شفاف.

وأكملت إطلالتها بعقد رقيق وحقيبة يد صغيرة "كلاتش" لامعة بلون فضي أو رمادي متناسق مع التطريزات.

ومن حيث الشعر والمكياج اعتمدت تسريحة شعر مموج قصير ومكياجاً قوياً.

وئام مجدي

