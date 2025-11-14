قبل انطلاقها.. متسابقة تنسحب فجأة من مسابقة ملكة جمال الكون 2025

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالة الفنانة انتصار خلال حضورها فعاليات افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "الشريف" في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" إن فستان الفنانة انتصار من تصميم مصمم الأزياء محمود غالي، وأشار أن اللوك مليء بالأخطاء.

وأشار الشريف أن الفستان غير مناسب لجسمها وأيضا للسجادة الحمراء لمهرجان القاهرة.

وأضاف أن التصميم العام للإطلالة غير موفق تماما وأيضا المكياج وتسريحة الشعر.

