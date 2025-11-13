"الحصان الأسود".. خبير موضة يشيد بإطلالة درة في القاهرة السينمائي

حسين فهمي بإطلالة كاجوال أنيقة في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تألقت النجمة التونسية درة زروق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 46، الذي أقيم أمس الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بإطلالة "ساحرة" و "كالعروس".

وارتدت درة فستاناً طويلاً باللون الأبيض، بقصة انسيابية ضيقة على الجسم (قصة حورية البحر) وصيحة الأوف شولدر (الأكتاف المكشوفة).

تميز الفستان بتفاصيل فضية براقة عند الخصر والكتفين، ونسقت معه قفازات طويلة باللون الفضي اللامع، مما أضاف لمسة عصرية ومتناغمة.

الفستان من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح.

واعتمدت مكياجاً ناعماً بدرجات الألوان الترابية والوردي، واختارت تسريحة شعر مرفوعة أنيقة (كعكة) مع خصلة منسدلة على وجهها والمجوهرات زينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من حلق وعقد.

تعليق خبير الموضة محمد كمال على الإطلالة

أشاد خبير الموضة محمد كمال بإطلالة درة بشكل كبير، واعتبرها واحدة من الأفضل في المهرجان، ووصفها بـ "الحصان الأسود".

اعتبرها الأفضل بين النجمات التونسيات في الوقوف على السجادة الحمراء.

كما أشاد بقدرتها على الحفاظ على لياقة جسمها بما يسمح لها بارتداء مختلف الإطلالات ببراعة.

وصف قصة صدر الفستان بأنها "معمولة باحترافية".

وأشار إلى أن تصميم الفستان وتفاصيل الـ "درابيه" كانت "من عالم تاني" ومكسوة بتطريز يدوي "راقي جداً".

وختم تعليقه بترك المجال للجمهور للاستمتاع بجمال وأناقة الإطلالة.