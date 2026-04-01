ارتفع 120 جنيها.. قفزة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

09:37 ص 01/04/2026 تعديل في 12:27 م

سعر الذهب

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 120 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 1-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

ارتفع سعر الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم بنحو 120 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي، إلى جانب ارتفاع السعر العالمي للأوقية، حيث يظل الذهب مرتبطًا بشكل مباشر بسعر صرف العملة الأجنبية.

كما ساهم استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا وزيادة توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في دعم هذا الارتفاع، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق؟

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4866 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6257 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7300 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8342 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا: سعر الذهب يقفز عالميًا بنسبة تقترب من 4%

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر جنيه الذهب إلى 58400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83428 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 259436 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 417100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا: مرهون بـ 3 عوامل .. هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77% إلى نحو 4703 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب سعر جنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
شئون عربية و دولية

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
شئون عربية و دولية

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
حوادث وقضايا

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي

أخبار

المزيد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق