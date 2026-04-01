قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 120 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 1-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

ارتفع سعر الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم بنحو 120 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي، إلى جانب ارتفاع السعر العالمي للأوقية، حيث يظل الذهب مرتبطًا بشكل مباشر بسعر صرف العملة الأجنبية.

كما ساهم استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا وزيادة توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في دعم هذا الارتفاع، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق؟

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4866 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6257 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7300 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8342 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر جنيه الذهب إلى 58400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83428 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 259436 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 417100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77% إلى نحو 4703 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.