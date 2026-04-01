تمكن رجال قطاع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من تحديد وضبط القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة العرب، وبمواجهته أقر بتصوير الفيديو ونشره على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المزاح وزيادة نسب المشاهدات وأعداد المتابعين.

احتجاز شخص داخل مقهى

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو زعم القائم على نشره أن مالك المقهى احتجز شخصًا عن طريق الخطأ داخل المقهى عند توقيت الإغلاق، ما أثار مخاوف المواطنين وأثار حالة من الاستياء على مواقع التواصل.

وبالتحقيق والفحص الدقيق للواقعة، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية القائم على نشر الفيديو، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد. وبمواجهته أمام الجهات المختصة، أقر الناشر بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف كان المزاح فقط، وزيادة نسب المشاهدات وعدد المتابعين على صفحته، دون قصد للإضرار بالآخرين أو إثارة الذعر بين الجمهور.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الفيديو لا يعكس أي حقيقة بشأن احتجاز المواطن داخل المقهى، وأن الواقعة كانت مجرد سوء فهم مقصود من الناشر لتحقيق الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي.

لزيادة التفاعل والمشاهدات

كما أشارت التحقيقات إلى أن القائم على نشر الفيديو اعترف أيضًا بأنه كان يهدف لزيادة التفاعل على صفحته، مستغلاً طبيعة المحتوى المثير للجدل، وهو ما دفع الأجهزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبطه.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية حيال الناشر، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

