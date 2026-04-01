أعلنت شرطة إقليم كتالونيا الإسباني فتح تحقيق رسمي بشأن الهتافات المعادية للإسلام وكارهة الأجانب، التي صدرت خلال المباراة الودية بين منتخبي مصر وإسبانيا، والتي أقيمت في مدينة برشلونة.

وانتهت المباراة، التي أُقيمت مساء الثلاثاء على ملعب نادي إسبانيول، بالتعادل السلبي، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

هتافات مسيئة من الجماهير الإسبانية

وشهد اللقاء قيام بعض الجماهير بإطلاق صيحات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني المصري، إلى جانب ترديد هتافات مسيئة، من بينها: "من لا يقفز هو مسلم".

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة الكتالونية: "نحقق في الهتافات المعادية للإسلام وكارهة الأجانب التي صدرت في ملعب آر سي دي إي خلال المباراة الودية بين إسبانيا ومصر".

من جانبه، أدان فيليكس بولانيوس، وزير العدل في الإقليم، الواقعة، مؤكدًا عبر منصة "إكس" أن "الإهانات والهتافات العنصرية تُشعرنا بالعار كمجتمع".

ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، قد تترتب على هذه الواقعة عقوبات محتملة بحق المنتخب الإسباني، في حال ثبوت المسؤولية.