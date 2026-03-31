ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة راقية.. سر اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

10:45 ص 31/03/2026
    إطلالة ملكة جمال العالم 2025
    أحدث ظهور لـ أوبال سوشاتا

تألقت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل فستان أوبال سوشاتا الأسود الذي أبرز قوامها؟

ارتدت أوبال فستان طويل باللون الأسود يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، وهذا ساعدها على إبراز قوامها بشكل مثالي.

ما سر اختيار أوبال سوشاتا للمكياج الترابي في هذه الإطلالة؟

اعتمدت أوبال مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود مع التركيز على رسمة عينيها.

كيف نسقت أوبال سوشاتا إطلالتها بين الحذاء والحقيبة؟

نسقت أوبال مع إطلالتها الساحرة حذاء بكعب عالي باللون الأسود وحقيبة يد باللون الفضي تتناسب مع تفاصيل الفستان.

كيف اعتمدت أوبال سوشاتا تسريحة شعر تناسب أناقتها؟

اختارت أوبال تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

ما أبرز المجوهرات التي زينت إطلالة أوبال سوشاتا؟

زينت أوبال إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق.

ما هي مميزات ارتداء فستان باللون الأسود في الأزياء؟

يساعد اللون الأسود على إظهار الجسم بشكل رشيق ومتناسق، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه بسهولة مع مختلف الألوان والأحذية والحقائب والإكسسوارات.

كما يصلح اللون الأسود في الإطلالات الرسمية، والسهرات، واليومية حسب التصميم، وفقا لـ "فوج".

