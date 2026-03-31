أطلت الفنانة جومانا مراد بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الجاكيت والكروب توب والبنطلون التي اختارتها جومانا؟

ظهرت جومانا بجاكيت باللون الأسود ونسقت أسفله كروب توب باللون الأبيض وبنطلون واسع باللون الأسود.

كيف كان أسلوب مكياج جومانا مراد لإطلالتها الأخيرة؟

واعتمدت جومانا مكياجا ناعما وهادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج وركزت على رسمة عينيها بالكحل الأسود بطريقة أنيقة.

ما تسريحة الشعر التي اختارتها جومانا لتكمل أناقتها؟

اختارت جومانا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة ناعمة.

كيف نسقت جومانا مراد إكسسواراتها بين الحذاء والنظارة والقبعة؟

نسقت جومانا مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض ونظارة شمسية باللون الأسود وقبعة بنفس اللون.

لماذا يمنح الجاكيت الأسود شعورا بالراحة والثقة بالنفس؟

ارتداء جاكيت باللون الأسود يمنح المرأة إطلالة كلاسيكية وراقية، كما يساعد على منح مظهر أكثر نحافة وتناسقا للجسم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يخفي عيوب الجسم ويضفي شعورا بالراحة والثقة بالنفس، وفقا لـ "فوج".

