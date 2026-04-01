ريهام عبد الغفور تزور الأطفال مرضى السرطان بالأقصر

قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

بالصور- محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني

قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور يومًا استثنائيًا للأطفال مرضى السرطان خلال زيارتها لمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، حيث وزعت الهدايا والألعاب وقضت وقتًا مع الأطفال وأسرهم، مما منحهم لحظات من الفرح والدعم النفسي.

وكان في استقبالها الأستاذة نورا كمال كردي، مديرة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى، التي رحبت بها وشرحت لها أقسام المستشفى والخدمات الطبية المجانية المقدمة للمرضى.

وجاءت الزيارة على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، لتؤكد أن للجانب الإنساني أولوية تتجاوز أضواء الفن والشهرة.

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريح لها:"ما شاهدته داخل المستشفى أعاد لي الشعور بالأمل، الأطفال هنا أبطال حقيقيون، والمستشفى تقدم لهم رعاية تستحق الدعم والتقدير."

وخلال الزيارة، التقطت النجمة الصور التذكارية مع الأطفال وأسرهم، في أجواء إنسانية دافئة أظهرت تأثير الدعم النفسي والاهتمام المباشر على روح الأطفال المعنوية.

وأعربت عن إعجابها بمستوى الخدمات الطبية في المستشفى، مؤكدة أن نموذج مستشفى شفاء الأورمان في صعيد مصر يمثل مثالًا مشرفًا للعمل الإنساني، داعيةً المجتمع لدعم استمرار تقديم العلاج المجاني للأطفال المرضى.

وتختتم هذه الزيارة رسالة قوية: الفن والشهرة يمكن أن يتحولوا إلى أداة إنسانية حقيقية، تمنح الأمل وترفع الروح المعنوية للأطفال محاربي السرطان

