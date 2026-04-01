بدأت محكمة جنح الدقي بالجيزة جلسة محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في واقعة اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر، جراء عمليات إزالة المياه البيضاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"العمي الجماعي".

القضية تتعلق بإصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة وفقدان البصر

وقالت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، إن المتهمين تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه الأصول الوظيفية عليهم، ما أسفر عن فقدان حاسة البصر بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعي والتحقيقات.

وأوضحت النيابة، برئاسة المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين أدت إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة أكدت وجود إهمال جسيم ومخالفات بالتعقيم

وأكدت التحقيقات والتقارير الفنية الخاصة بالطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، إضافة إلى مخالفات في استخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ما تسبب في انتشار العدوى بين المرضى.

النيابة أكدت أن الإهمال تسبب في انتشار العدوى وفقدان البصر بين المرضى

وأوضحت النيابة أن المتهمين (5 أطباء، مشرف، و4 ممرضات) لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية، مثل الإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، ما تسبب في إصابة المرضى بعاهات مستديمة وفقدان البصر.

