جمالها ساحر.. تتويج باثاما جيتساوات بلقب ملكة جمال تايلاند 2026

كتب : أسماء مرسي

04:30 م 30/03/2026
  • عرض 11 صورة
    تتويج باتاما جيتسوات بلقب ملكة جمال تايلاند 2026
    إطلالة ذهبية تخطف الأنظار في حفل التتويج
    اعتمدت باثاما مكياجا بدرجات النيود
    اختارت باثاما تسريحة الشعر المنسدلة
    باثاما جيتساوات تخطف الأنظار بالأحمر الناري
    باتاما، المغنية المحترفة والحائزة سابقا على جائزة "الصوت الكبير
    تتويج ملكة جمال تايلاند
    باثاما جيتسوات من تشونبوري
    حفل تتويج باثاما جيتساوات بلقب ملكة جمال تايلاند
    تجمع ملكة جمال تايلاند بين الجمال والذكاء

تُوجت باثاما جيتسوات من تشونبوري بلقب ملكة جمال تايلاند 2026، وفازت أيضا بجائزة "اختيار مصوري وسائل الإعلام"، لتصبح أبرز الفائزات في نسخة هذا العام من المسابقة.

ما تفاصيل إطلالة باتاما في حفل التتويج؟

ظهرت باثاما بإطلالة مميزة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة، وبقصة الكب وبشكل منسدل على الجسم، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزُينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأقراط طويلة.

ما الذي جعل باتاما تستحق الفوز؟

باتاما، المغنية المحترفة والحائزة سابقا على جائزة "الصوت الكبير"، حققت الفوز بفضل تجسيدها الكامل لمعايير المسابقة الأربعة المعروفة باسم "4B": الجمال، واللياقة البدنية، والذكاء، والأعمال.

وفي جولة الأسئلة النهائية، أثارت إعجاب لجنة التحكيم والجمهور بإجاباتها الحاسمة حول الأخلاقيات السياسية وأزمة أسعار النفط، حيث دعت إلى الوحدة وطرد المستغلين، ما ساعدها على التميز عن المنافسات الأخريات، وفقا لموقع "nationthailand".

كيف عادت باتاما إلى عالم مسابقات الجمال بعد غيابها؟

تعد هذه اللحظة عودة ناجحة لـ باثاما إلى عالم مسابقات الجمال، بعد أن تنازلت سابقا عن لقب ملكة جمال الكون تشونبوري لتكريس وقتها لمهنة الغناء.

أوضحت أنها اضطرت لاختيار بين المسابقات ومسيرتها المهنية، لكنها عادت عندما أصبحت الظروف مناسبة، وفازت أولا بلقب ملكة جمال تشونبوري الكبرى قبل التتويج بالتاج الوطني.

كيف تجمع ملكة جمال تايلاند بين الجمال والذكاء والأناقة؟

تجمع ملكة جمال تايلاند، بين الجمال والذكاء، لتصبح نموذجا للملكة العصرية التي تنجح في التوازن

بين الموهبة، المظهر، والحضور الذكي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحرص أيضا على مشاركة أحدث أخبارها وإطلالاتها مع جمهورها، حيث يتابعها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام 346 ألف متابع.

وتشتهر دائما بأسلوبها الأنيق والمتجدد، مع تنوع إطلالاتها بين الفساتين الطويلة والقصيرة، إضافة إلى اللوك الكاجوال للإطلالات اليومية.

ما أهمية هذا الحدث وطقوس التتويج؟

أقيمت مسابقة عام 2026 تحت شعار "جميلة وجاهزة في أي وقت"، احتفالا بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس علامة غراند تايلاند.

ارتدت باثاما تاج "التطور" الذي تبلغ قيمته 1.2 مليون بات، وتم تصوير الحدث على أنه خطوة استراتيجية لتحويل ملكات الجمال إلى نجمات وقادرات على خلق قيمة تجارية.

كيف تميز الأداء الفني جولة الأسئلة النهائية في المسابقة؟

تميز العرض الختامي بتقنيات مبتكرة تحاكي الأرض والماء والرياح والنار، بما في ذلك ستارة نافورة وتأثيرات نارية متزامنة مع الرقص في الماء.

لكن اللحظة الحاسمة جاءت في جولة العقل، عندما طُلب من المتسابقات التحدث عن قضايا حساسة مثل الأخلاقيات السياسية وأزمة النفط، لتثبت باتاما قدرتها على مواجهة التحديات بثقة وجرأة.

ماذا بعد تتويج باثاما جيتسوات؟

بصفتها ملكة جمال تايلاند الكبرى، ستمثل باتاما جيتسوات بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم الكبرى 2026 في الهند خلال أكتوبر المقبل.


باتاما تتمتع بخبرة واسعة في الغناء والتمثيل وبسرعة بديهة عالية، ما يجعلها منافسة قوية على الساحة الدولية، كما أن شعبيتها ستتحول إلى قيمة تجارية مهمة ضمن استراتيجية "ملكة الجمال النجمة".

