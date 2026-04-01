تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، لموجة من الأمطار المصحوبة بغيوم كثيفة، تزامنًا مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن صور الأقمار الصناعية رصدت انتشار غطاء سحابي كثيف من السحب العالية والمتوسطة، يتخلله سحب ممطرة تغطي مناطق واسعة من شمال البلاد وتمتد إلى شمال ووسط الصعيد.

أوضحت أن فرص سقوط الأمطار مستمرة، وتتفاوت شدتها بين خفيفة ومتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا، مع امتدادها تدريجيًا إلى مناطق أخرى خلال ساعات اليوم.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى، مع استمرار التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات وفرق التدخل السريع للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وأي بلاغات طارئة.

شددت على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، وشركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، والحماية المدنية، لضمان سرعة التعامل مع الأحداث.

غرف عمليات على مدار الساعة

وجهت المحافظ بانعقاد دائم لغرف العمليات بكافة المراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة، مع مراجعة جاهزية معدات الطوارئ وسيارات شفط المياه.

كما شملت التوجيهات استمرار التنسيق مع شركات المرافق للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

المحافظات المتأثرة بالأمطار

أشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية مساءً وحتى صباح الخميس على مناطق من الغربية، المنوفية، الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال البحر الأحمر، وجنوب سيناء.