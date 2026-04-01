إعلان

بالفيديو والصور- أمطار وغيوم كثيفة على البحيرة والمحافظة ترفع الطوارئ

كتب : أحمد نصرة

11:40 ص 01/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أمطار وغيوم على البحيرة2
  • عرض 9 صورة
    أمطار وغيوم على البحيرة3
  • عرض 9 صورة
    أمطار وغيوم على البحيرة5
  • عرض 9 صورة
    أمطار وغيوم على البحيرة1
  • عرض 9 صورة
    أمطار وغيوم على البحيرة6
  • عرض 9 صورة
    أمطار وغيوم على البحيرة7
  • عرض 9 صورة
    أمطار وغيوم على البحيرة8
  • عرض 9 صورة
    أمطار وغيوم على البحيرة9

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، لموجة من الأمطار المصحوبة بغيوم كثيفة، تزامنًا مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.
الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن صور الأقمار الصناعية رصدت انتشار غطاء سحابي كثيف من السحب العالية والمتوسطة، يتخلله سحب ممطرة تغطي مناطق واسعة من شمال البلاد وتمتد إلى شمال ووسط الصعيد.
أوضحت أن فرص سقوط الأمطار مستمرة، وتتفاوت شدتها بين خفيفة ومتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا، مع امتدادها تدريجيًا إلى مناطق أخرى خلال ساعات اليوم.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى، مع استمرار التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات وفرق التدخل السريع للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وأي بلاغات طارئة.
شددت على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، وشركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، والحماية المدنية، لضمان سرعة التعامل مع الأحداث.

غرف عمليات على مدار الساعة

وجهت المحافظ بانعقاد دائم لغرف العمليات بكافة المراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة، مع مراجعة جاهزية معدات الطوارئ وسيارات شفط المياه.
كما شملت التوجيهات استمرار التنسيق مع شركات المرافق للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

المحافظات المتأثرة بالأمطار

أشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، على فترات متقطعة.
كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية مساءً وحتى صباح الخميس على مناطق من الغربية، المنوفية، الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال البحر الأحمر، وجنوب سيناء.

أمطار على البحيرة الطقس الأرصاد الجوية الطوارئ جاكلين عازر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أخبار مصر

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
حوادث وقضايا

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق