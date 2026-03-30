شهد حفل iHeartRadio Music Awards 2026 مجموعة من التصاميم الغير مألوفة التي اتسم بعضها بالصدمة، ما جعلها محط انتقاد واسع.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسوأ إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026، وفقا لـ "glam".

نيكول شيرزينجر

ظهرت المغنية الأمريكية نيكول شيرزينجر بفستان جلد باللون الأسود بقصة الكب ومزود بأكمام بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

تريشا بايتاس

ارتدت الممثلة الأمريكية تريشا بايتاس فستان طويل "كت" بقصة حورية البحر باللونين الأسود والرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

تيناشي جورجينسن

تألقت الممثلة الأمريكية تيناشي جورجينسن بفستان قصير باللون الأسود بقصة الأوف شولدر ونسقت مع إطلالتها جيب متعدد الألوان ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

رافين ليناي

ارتدت المغنية الأمريكية رافين ليناي فستان قصير من الأمام وطويل من الخلف باللون الأبيض ونسقت معه قفازات وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

شارلوت لورانس

تألقت المغنية الأمريكية شارلوت لورانس بفستان متعدد الألوان بصيحة الأوف شولدر مصنوع من قماش الشيفون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

مايلي سايروس

ظهرت الممثلة الأمريكية مايلي سايروس بدلة مصنوعة من الجلد باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي بنفس اللون، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

