خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت جومانا فستانها الأسود القصير مع إطلالتها؟

تألقت جومانا بفستان قصير باللون الأسود مصنوع من قماش الساتان والشيفون من الأعلى، ونسقت مع إطلالتها جاكيت فرو طويل باللون الرصاصي.

لماذا اختارت جومانا أحمر شفاه باللون الأحمر الناري؟

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري وركزت على رسمة عينيها وآي شادو باللون الأسود.

كيف نسقت جومانا تسريحة شعرها مع إطلالتها الجريئة؟

اختارت جومانا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

ما دور الكوليه والحلق والخاتم في إبراز أناقة الإطلالة؟

زينت جومانا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

لماذا اختارت جومانا اللون الأسود للحذاء والنظارة الشمسية؟

نسقت جومانا مع إطلالتها حذاء طويل بكعب عالي باللون الأسود ونظارة شمسية بنفس اللون.

كيف يمنح ارتداء الفستان الأسود مظهرا راقيا وكلاسيكيا؟

ارتداء فستان باللون الأسود يعطي مظهرا راقيا وكلاسيكيا، ويضفي إحساسا بالرشاقة ويساعد على إبراز الجسم بطريقة جذابة وبدون مبالغة.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو يتناسب مع جميع الألوان الأخرى سواء الفاتحة أو الداكنة، مما يسهل تنسيق الإطلالات، وفقا لـ "فوج".



