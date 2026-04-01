بالصور- سقوط أمطار بالقليوبية ورفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

كتب : أسامة علاء الدين

12:36 م 01/04/2026
شهدت محافظة القليوبية، اليوم، سقوط أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، تزامنًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار على فترات متقطعة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وظهور كثيف للغيوم على أغلب الأنحاء.

تحركات عاجلة من المحافظ لمواجهة تداعيات الأمطار

وأعلن المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، بعد تعرض المحافظة لموجة من الأمطار المصحوبة برياح متوسطة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع آثار الأمطار وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

تفعيل لجنة الأزمات والتنسيق بين الجهات التنفيذية

وأكد المحافظ أهمية تفعيل لجنة الأزمات والكوارث لمتابعة الموقف أولًا بأول، مع سرعة التدخل في حالات الطوارئ، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

فرق التدخل السريع لسحب المياه وتحقيق السيولة المرورية

وأوضح أنه تم التنسيق الكامل بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، للدفع بفرق التدخل السريع إلى الشوارع والميادين، والعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار خاصة في البؤر الأكثر عرضة للتراكم، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المواطنين.

غرف عمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين

كما وجّه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، إلى جانب الرد على الاستفسارات المرتبطة بحالة الطقس.

رفع الاستعداد بالمستشفيات حتى استقرار الطقس

وأشار إلى رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات أيضًا، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة داخل أقسام الطوارئ، وذلك لحين استقرار الأحوال الجوية وانتهاء موجة الطقس المضطرب.

الطقس القليوبية أمطار محافظ القليوبية الأرصاد الجوية، الطوارئ سحب المياه السيولة المرورية

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
