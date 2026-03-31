جمعت بين الأناقة والبساطة.. نادين الراسي بلوك مميز

ظهرت الفنانة نادين الراسي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف تألقت نادين الراسي بالبدلة الزرقاء؟

ارتدت نادين بدلة مكونة من بليزر وبنطلون باللون الأزرق ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض.

أي نوع من المكياج اختارته لتكمل إطلالتها؟

اعتمدت نادين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج.

كيف ساهمت تسريحة الشعر في إبراز أناقتها؟

واختارت نادين تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها المحتشمة.

ما الدور الذي لعبته المجوهرات في تعزيز الإطلالة؟

زينت نادين إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

لماذا يعتبر اللون الأزرق خيارا مثاليا لتنسيق الإطلالة؟

وفقا لـ "corporette"، اللون الأزرق الأزرق يتماشى مع العديد من الألوان مثل الأبيض، الرمادي، الأسود، والبيج، مما يجعل من السهل تنسيق قميص أو إكسسوارات معه.

ويمكن ارتدائه في العمل أو المناسبات الرسمية مع تغيير الإكسسوارات فقط لإضفاء طابع مختلف على الإطلالة.

