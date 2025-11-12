إعلان

سلمى أبو ضيف تتألق في "القاهرة السينمائي" بفستان محتشم.. سعره 280 ألف جنيه

كتب : مصراوي

10:58 م 12/11/2025
كتبت - أميرة حلمي:

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 بإطلالة راقية.

اختارت سلمى فستانًا من تصميم Naeem Khan، ضمن مجموعة ريزورت لعام 2025، جاء طويلًا باللون الأسود الكلاسيكي، مزين بياقة واسعة ومزخرفة عند الصدر أضافت له لمسة من الأناقة والفخامة.

ac07eeea-6fe4-48a3-9738-34145a19ad9d

يُقدر سعر الفستان 5995 دولار أمريكي، ما يعادل 282,884 جنيه تقريبًا.

