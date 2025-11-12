بـ 160 ألف جنيه.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار بالأحمر الماروني في افتتاح

كتبت - أميرة حلمي:

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 بإطلالة راقية.

اختارت سلمى فستانًا من تصميم Naeem Khan، ضمن مجموعة ريزورت لعام 2025، جاء طويلًا باللون الأسود الكلاسيكي، مزين بياقة واسعة ومزخرفة عند الصدر أضافت له لمسة من الأناقة والفخامة.

يُقدر سعر الفستان 5995 دولار أمريكي، ما يعادل 282,884 جنيه تقريبًا.