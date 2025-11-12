لفتت الفنانة أروى جودة الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، بإطلالة مبهرة جمعت بين الأناقة والفخامة.

اختارت أروى فستانًا يحمل طابعًا كلاسيكيًا أنثويًا، بصيحة الـ”كب”، ومزوّدًا بإكستنشن عند الخصر أضفى عليه لمسة درامية راقية.

جاء الفستان مطرّزًا بتفاصيل دقيقة تشبه الفسيفساء والزخارف الشرقية، بألوان تنوّعت بين الأحمر والذهبي والزمردي، ما منحه طابعًا ملكيًا فريدًا.

اللافت أن هذا الفستان سبق وارتدته ملكة جمال الكون 2015، أورفاشي راوتيلا، خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي 2025، حيث خطفت الأنظار حينها بإطلالة لامعة نابضة بالحيوية، نسّقتها مع تاج ملكي وحقيبة يد من الكريستال على شكل ببغاء تجاوزت قيمتها 4 لاك روبية هندية.

الإطلالة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لطابعها المختلف الذي مزج بين الفخامة والمرح.