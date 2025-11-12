إعلان

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان مُبهر

كتبت - أميرة حلمي:

08:45 م 12/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    “اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان مُبهر
  • عرض 7 صورة
    “اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان مُبهر
  • عرض 7 صورة
    “اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان مُبهر
  • عرض 7 صورة
    “اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان مُبهر
  • عرض 7 صورة
    “اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان مُبهر
  • عرض 7 صورة
    “اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان مُبهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت الفنانة أروى جودة الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، بإطلالة مبهرة جمعت بين الأناقة والفخامة.

اختارت أروى فستانًا يحمل طابعًا كلاسيكيًا أنثويًا، بصيحة الـ”كب”، ومزوّدًا بإكستنشن عند الخصر أضفى عليه لمسة درامية راقية.

جاء الفستان مطرّزًا بتفاصيل دقيقة تشبه الفسيفساء والزخارف الشرقية، بألوان تنوّعت بين الأحمر والذهبي والزمردي، ما منحه طابعًا ملكيًا فريدًا.

اللافت أن هذا الفستان سبق وارتدته ملكة جمال الكون 2015، أورفاشي راوتيلا، خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي 2025، حيث خطفت الأنظار حينها بإطلالة لامعة نابضة بالحيوية، نسّقتها مع تاج ملكي وحقيبة يد من الكريستال على شكل ببغاء تجاوزت قيمتها 4 لاك روبية هندية.

f7a40e15-9e44-4e62-bebb-7877419532e2

الإطلالة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لطابعها المختلف الذي مزج بين الفخامة والمرح.

اروى جودة فستان اروى جودة مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت