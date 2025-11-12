هنا شيحة تتألق بإطلالة راقية خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بإطلالة غير تقليدية.. محمد ثروت وزوجته يخطفوا الأنظار في مهرجان القاهرة

سلمى أبو ضيف تتألق في "القاهرة السينمائي" بفستان محتشم.. سعره 280 ألف

أطلت الفنانة هنا شيحة بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء، خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

ارتدت الفنانة هنا شيحة فستاناً أبيض طويلاً ومكشوف الكتفين ("كب")، وذلك خلال حضورها على السجادة الحمراء.



تميز الفستان بتصميمه المنفوش والمزين بتطريزات دقيقة متناثرة على القماش بالكامل، مما أضاف لمسة من الفخامة والنعومة للإطلالة.

ومزين بتطريزات أو نقوش بيضاء صغيرة موزعة على القماش.

واعتمدت تسريحة شعر قصيرة مموجة ومكياجاً بسيطاً وناعماً أبرز ملامحها الطبيعية.



وجاء ذلك خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي يقام بدار الأوبرا حتى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة كوكبة من النجوم.