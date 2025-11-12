بفستان قصير.. انتصار تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة

تألقت الفنانة انتصار بإطلالة ناعمة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.



وأطلت انتصار مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البرتقالي، تميز بأنه بأكمام طويلة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود وحذاء باللون الفضي.



وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من عدة خواتم.



وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.