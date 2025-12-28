تألقت الفنانة عبير صبري بإطلالة مُلفتة وجريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت عبير مرتدية جمبسوت أو طقم من قطعتين (بلوزة بياقة عالية وأكمام طويلة، وبنطال واسع الساقين) باللون الأسود.

يتميز التصميم بفتحات عند منطقة الخصر تظهر جزءًا من البطن، مع أحزمة ذهبية مزخرفة تضفي لمسة من الأناقة والجاذبية.

وأكملت إطلالتها بمكياج قوي أبرز ملامحها، وتسريحة شعر منسدلة، وأقراط متدلية.

دلالة اللون الأسود في عالم الموضة

وفقاً صحيفة "Vogue" فإن اللون الأسود هو أحد أقوى الألوان وأكثرها تعقيداً في عالم الموضة، ودلالاته متعددة يرمز إلى القوة، السلطة، والهيمنة.

غالباً ما يتم ارتداؤه لإيصال رسالة بالجدية والاحترام، والأناقة والرقي.