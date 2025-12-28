كيف تتعامل الخارجية المصرية مع الأزمات؟ الوزير يكشف التفاصيل (فيديو)

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الخارجية المصرية لها مدرسة عريقة في السياسة الخارجية ولديها رصيد متراكم من الخبرات التي اكتسبت من فترات زمنية مختلفة ما يمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة في وقت الأزمات.

وأوضح عبد العاطي، في حوار خاص مع الإعلامي عماد الدين أديب على قناة سكاي نيوز، أنه وعلى الرغم من تلك الخبرات التي تمتلكها الخارجية المصرية إلا أن من يصنع السياسة الخارجية هو رئيس الدولة وفقًا للاستحقاقات الدستورية الممنوحة له بحكم صلاحيات منصبه.

واستكمل: وعلى مؤسسات الدولة و وفي القبل منها وزارة الخارجية طرح البدائل المختلفة للتعامل مع الأزمات وتطوراتها، والتحضير لها بكل الأدوات المتاحة للدولة المصرية بما يخدم ويحقق المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي المصري.

وتابع وزير الخارجية، قائلًا: هناك أدوات مختلفة تمتلكها وزارة الخارجية المصرية، هذه الأدوات المختلفة نختار منها ما يناسب كل أزمة بما يتواءم مع طبيعة الأزمة وما يتم طرحه على صانع القرار في هذا الأمر، وتكون البوصلة في هذا الأمر هي الدفاع عن الأمن القومي المصري وخدمة ورعاية المصالح الوطنية".

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي، أن هناك تهديدات وجودية تمس الأمن القومي المصري، وفي هذه الحالة نضع لها خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها أو التهاون فيها، مثل: قضية الأمن المائي أو التهجير، فلا يمكن أن يكون هناك بدائل للتعامل مع تلك القضايا سوى الحسم والحزم.

