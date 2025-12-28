5 إطلالات حمراء للنجمات.. استلهمي فستانك لرأس السنة

يبقى الفستان الأحمر هو الاختيار الأكثر جرأة وأناقة في احتفالات رأس السنة، إذ يمنح المرأة حضورا لافتا ولمسة من الثقة والأنوثة.

ومن إطلالات النجمات بالأحمر الناري، يمكنك استلهام أفكار مميزة تساعدك على اختيار فستان يعكس شخصيتك ويجعل إطلالتك متألقة في ليلة رأس السنة.

هيفاء وهبي

اختارت هيفاء وهبي فستان أحمر، يميل إلى التصاميم الضيقة التي تبرز القوام، مع قصات جريئة وأقمشة من الشيفون اللامع.

إطلالاتها بالأحمر تناسب السهرات واحتفالات رأس السنة التي تحتاج إلى حضور قوي.

بسنت شوقي

اختارت النجمة بسنت شوقي فستان من قماش "الكريب" من اللون الأحمر، ومكشوف الكتفين، ونسقت مكياج العيون الترابي وأحمر شفاه بدرجات النيود، مع تصفيف الشعر ملموم للخلف.

منى ذكي

ارتدت الفنانة منى ذكي في عرض فيلمها "الست" فستانا أحمر جريئا، يتميز بكتف بارز وتصميم ناعم.

ونسقت معه قفازات سوداء طويلة من الجلد؛ وحملت كلتش أسود، واعتمدت أقراطا طويلة لامعة، وتسريحة شعرها كانت منسدلة وبسيطة، مع مكياج هادئ ركر على إبراز الملامح.

درة

ارتدت معطفا أحمر طويلا، مزينا بتطريزات ولمسات لامعة على الجزء العلوي.

ونسقت المعطف مع بنطال أحمر بقماش لامع وقصة مستقيمة، واعتمدت توبا أحمر عالي الرقبة، واختارت حذاء بكعب عال باللون الأحمر الداكن.

وأكملت اللوك بـ أقراط طويلة ناعمة، مع تسريحة شعر مرفوعة جزئيا ومكياج ركز على العيون والشفاه.

مي عمر

ارتدت فستانا قصيرا باللون الأحمر اللامع مصنوعا من قماش الترتر، وتصميم الفستان بحمالات رفيعة، ونسقت الإطلالة مع صندل بكعب عال باللون الذهبي.

واعتمدت إكسسوارات ناعمة، وتسريحة شعر جاءت مرفوعة جزئيا، ومكياج ركز على إبراز العينين.