إعلان

هيدي كرم بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : نرمين ضيف الله

03:50 م 28/12/2025 تعديل في 03:52 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    البني يليق بها.. هيدي كرم بإطلالة أنيقة
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟
  • عرض 5 صورة
    هيدي كرم بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة هيدي كرم بإطلالة كاجوال راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم مرتدية بلوزة ضيقة بأكمام طويلة باللون البني الداكن، وبنطلون جينز أزرق فاتح ضيق (سكيني)، وحذاء بوت قصير بنقشة جلد الفهد.

واعتمدت تسريحة شعر طبيعية ومكياجاً خفيفاً، مما أبرز جمالها الطبيعي.

وفقاً "Marie Claire"، المتخصصة في الموضة، يحظى اللون البني بمختلف درجاته بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة في مواسم الخريف والشتاء، وتتعدد دلالاته، بين الدفء والأناقة، والاتصال بالطبيعة والاستقرار، كونه لوناً ترابياً، ويمنح شعوراً بالراحة والاطمئنان.

هيدي كرم هيدي كرم بإطلالة أنيقة موضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة