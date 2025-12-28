البني يليق بها.. هيدي كرم بإطلالة أنيقة

تألقت الفنانة هيدي كرم بإطلالة كاجوال راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم مرتدية بلوزة ضيقة بأكمام طويلة باللون البني الداكن، وبنطلون جينز أزرق فاتح ضيق (سكيني)، وحذاء بوت قصير بنقشة جلد الفهد.

واعتمدت تسريحة شعر طبيعية ومكياجاً خفيفاً، مما أبرز جمالها الطبيعي.

وفقاً "Marie Claire"، المتخصصة في الموضة، يحظى اللون البني بمختلف درجاته بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة في مواسم الخريف والشتاء، وتتعدد دلالاته، بين الدفء والأناقة، والاتصال بالطبيعة والاستقرار، كونه لوناً ترابياً، ويمنح شعوراً بالراحة والاطمئنان.