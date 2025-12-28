إعلان

إطلالة غير تقليدية.. نسرين طافش تتألق بلوك لافت

كتب : نرمين ضيف الله

04:20 م 28/12/2025 تعديل في 04:22 م
تألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة وملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نسرين مرتدية بلوزة بيضاء طويلة الأكمام "بنقاط بولكا"، سوداء صغيرة، بياقة عالية مربوطة بفيونكة.

ونسقت أسفلها تنورة قصيرة ضيقة من الجلد الأسود، وجوارب شبكية شفافة، وحذاء أسود كلاسيكي بكعب عالٍ ومقدمة مدببة.

وفقاً لصحف ومجلات الموضة مثل Vogue و The Guardianحظيت طبعة نقاط البولكا بشعبية كبيرة مؤخراً، حيث عادت بقوة كواحدة من أكبر اتجاهات الموضة لعامي 2025 و 2026.

تدل على الكلاسيكية والأناقة الخالدة وتُعتبر نقاط البولكا طبعة كلاسيكية وخالدة، وترتبط هذه النقاط تقليدياً بالمرح، البهجة، والأنوثة، وغالباً ما تُستخدم لخلق شعور بالتفاؤل والحيوية في الإطلالة.

نسرين طافش تتألق بلوك لافت موضة نسرين طافش

