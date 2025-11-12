إعلان

نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

07:29 م 12/11/2025
    نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي
    نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي
    نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي
    نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي
    نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي
    نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي
    نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي
    نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي
    نرمين الفقي جريئة وميرهان حسين جذابة.. أبرز 10 إطلالات في افتتاح القاهرة السينمائي

تصوير- إسلام فاروق

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الجريئة والمتنوعة خلال حضورهن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

ومن أبرز إطلالات الحضور الفنانة نيرمين الفقي التي ظهرت بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود ومزينا بتطريزات بالكامل.

أما الفنانة ميرهان حسين ظهرت بفستان طويل بقصة الكب باللون الفيروزي.

وأطلت بوسي شلبي بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ١٠ إطلالات للنجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

اطلالات الفنانات فتتاح مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ميرهان حسين نيرمين الفقي بوسي شلبي

