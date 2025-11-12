إعلان

بوسي شلبي بفستان أسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

06:06 م 12/11/2025
    بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة جريئة خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر أبرز رشاقتها وقوامها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بظرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

