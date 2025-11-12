بوسي شلبي بفستان أسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة جريئة خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر أبرز رشاقتها وقوامها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بظرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.